Guarulhos receberá 5 mil doses para vacinação de idosos contra a covid-19

Guarulhos deve receber nesta quinta-feira (25) um novo lote de CoronaVac para a continuidade da vacinação de idosos. No total serão destinadas 5.040 doses do imunizante.

A cidade, no entanto, não foi contemplada ainda com a quantidade de imunizantes para a aplicação da segunda dose nos trabalhadores da saúde.

As informações são do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Em comunicado enviado hoje o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) informou aos municípios que existe a possibilidade de que as vacinas de segunda dose para o grupo sejam entregues no final de semana, porém, no mesmo comunicado eles enfatizam que isso não está certo ainda.

No total, os municípios receberão 11.499 doses destinadas à complementação da vacinação de idosos entre 85 a 89 e novas doses para imunização de idosos de 80 a 84 anos.

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins a ausência da segunda dose para os trabalhadores de saúde neste lote, coloca os gestores municipais numa situação bastante delicada, pois inicia a vacinação de um novo grupo prioritário sem que haja disponibilidade de vacinas para a segunda dose dos trabalhadores da saúde, primeiro grupo prioritário atendido.

Até o momento, os municípios receberam apenas 59% do total de doses de CoronaVac enviadas para trabalhadores de saúde para aplicação de segunda dose.

“Os trabalhadores da saúde começaram a ser imunizados na região a partir do dia 20 de janeiro e até o momento não recebemos a quantidade total de segunda dose para este público, o que coloca em risco a eficácia da imunização por conta do prazo para aplicação da segunda dose preconizado em até 21 dias”, disse a coordenadora.

O Condemat oficializou o questionamento ao Governo do Estado, cobrando ainda informações fundamentais para o planejamento da campanha nos municípios.

“Desde o início do ano estamos cobrando celeridade e transparência nas informações sobre o quantitativo de doses a ser disponibilizado para cada grupo nos municípios, o que facilitaria nosso planejamento, bem como minimizaria as cobranças dos munícipes que também buscam estas informações”, reforçou.

Com a nova remessa de CoronaVac, a região do Condemat contabilizará 128.670 vacinas recebidas em cinco lotes desde o dia 20 de janeiro. Os municípios seguem o Plano Nacional de Imunização.