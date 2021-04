Instituto CCR e CCR NovaDutra apoiam alfabetização fotográfica do meio ambiente em escolas da rede pública

A fotografia é a linguagem universal da imagem e a sua relação com o mundo. Por isso, o Ministério da Cidadania e o Instituto CCR, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apresentam o PhotoTruck, iniciativa online para alunos do ensino fundamental II iniciarem uma nova alfabetização do olhar, mais engajada com o meio ambiente. A metodologia exclusiva é uma criação da ONG ImageMagica, parceira do projeto. Na via Dutra, o projeto conta com o apoio da CCR NovaDutra.

A jornada está sendo realizada em São Paulo e Rio de Janeiro, sempre em trechos sob influência das concessionárias administradas pela CCR. No final das atividades, as fotografias se transformarão em pequenas exposições com imagens produzidas pelos estudantes, instaladas no caminhão da ONG, que é uma verdadeira galeria itinerante, adaptado com tecnologias de impressão para levar os ensaios até as escolas e comunidades ondem vivem os estudantes.

Jair Xavier, Gerente de Relações Institucionais na CCR NovaDutra, destaca a importância do projeto para o desenvolvimento crítico dos estudantes e um novo olhar para a fotografia. “O objetivo do projeto é fomentar novas experiências para os alunos. Desta forma, o Instituto CCR e a CCR NovaDutra reafirmam o seu compromisso com a educação e a cultura, por meio de oficinas online disponibilizadas para os estudantes e que contribuem para a construção de novos olhares sobre o mundo”, ressalta.

As escolas recebem desafios pedagógicos em uma plataforma digital inteiramente adaptada à nova realidade de ensino remoto do Brasil, pensada para incentivar a cooperação e trabalho e equipe nos alunos, que poderão produzir os ensaios fotográficos do começo ao fim. Do papel em branco à exposição.

“Entender as metas da ONU é fundamental para compreendermos as urgências do século XXI. Temos que mostrar os ganhos econômicos, socias e estéticos que o respeito ao meio ambiente traz para as nações e para nós mesmos”, analisa Andreza Portela Gomes, coordenadora de projetos sociais na ImageMagica