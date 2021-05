1ª Semana da Compostagem traz oficinas e estudo de caso nesta quarta-feira

Em seu terceiro dia de atividades, a 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos, evento online realizado através do Google Meet, traz nesta quarta-feira (5), a partir das 10h, as oficinas Folha Seca não é Lixo, é Vida! e Problemas na Composteiras, Adubando e Biofertilizantes. A apresentação do estudo de caso Compostagem na UBS como Ferramenta da Promoção da Saúde Mental, a partir das 14h30, completa a programação do dia.

Iniciado segunda-feira (2), o evento já abordou a importância da compostagem, dicas de armazenamento, higienização e decomposição de alimentos, animais amigos e inimigos da compostagem, bichos importantes para compostagem, entre outros assuntos. Para participar e conferir a programação completa basta se inscrever através do link https://bit.ly/3e0hvh0.

A 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos é realizada pela Secretaria de Serviços Públicos em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil. O objetivo é disseminar conhecimentos para ampliar a prática da compostagem dos resíduos orgânicos domiciliares e assim reduzir a quantidade de rejeitos enviados ao aterro municipal. O evento será finalizado no sábado (8) com sorteio de diversos itens em evento presencial na praça Paschoal Thomeu, junto à feira orgânica, das 9h às 13h.

Confira a agenda desta quarta-feira

10h

Oficina Folha Seca não é Lixo, é Vida!, com os biólogos Fábio Moreira, Celso Tomás e Júlio de Sá.

10h30

Estudo de caso: Compostagem na UBS como Ferramenta de Promoção da Saúde Mental

14h30

Oficina com Simone Araújo: Problemas na Composteiras (umidade, acidez, temperatura), Adubando (quando fica pronto? Como usar? Como usar o adubo para compostar novamente?) e Biofertilizantes (armazenamento e prazo de validade).