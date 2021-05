Suspeito de tráfico é detido nas proximidades do ginásio Thomeozão

Agentes da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos detiveram, na tarde desta terça-feira (25), um homem acusado de tráfico de drogas nas imediações do ginásio poliesportivo Paschoal Thomeo.

Os guardas se encontravam em patrulhamento de rotina e, ao entrarem com a viatura na rua Maués, no Jardim Santa Edwirges, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao se aproximarem, perceberam um grande nervosismo por parte do homem, que tentava esconder algo sob a roupa. Imediatamente foi feita a abordagem e com o suspeito foram encontrados 148 pinos de cocaína, 25 porções de maconha, 161 pedras de crack e 153 reais em espécie.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 6º Distrito Policial, no Jardim Bom Clima, local em que o delegado levantou mais duas passagens por tráfico de drogas. Ele então foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Para o comandante-geral da GCM, Francisco Borotta, “a incidência de crimes em áreas públicas é um problema grave. Por esse motivo, a Guarda Civil Municipal mantém uma atenção especial aos espaços públicos. As ações da GCM têm o objetivo de que os cidadãos possam se apropriar desses espaços de forma segura”.