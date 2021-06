Curso de fotografia com smartphone tem 15 vagas para jovens no Pimentas

Jovens de 15 a 29 anos, moradores da região do Pimentas, podem se inscrever para as 15 vagas disponíveis para o curso Fotografia por Smartphone: Técnicas e Aprimoramento no Olhar Fotográfico por meio do link https://bit.ly/cursodefotografiacj. A iniciativa é uma parceria da Subsecretaria de Juventude de Guarulhos com o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas, órgão do governo do Estado de São Paulo.

As inscrições acontecem até o dia 7 de julho e as aulas terão início no dia 13, presencialmente no CIC, na estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes. Serão quatro aulas que acontecerão das 14h às 15h30.

O projeto tem como finalidade resgatar a visão fotográfica para todas as classes sociais, permitindo um olhar aguçado e puro do mundo que as cercam ao estimular a sensibilidade através de aulas práticas e de exposições das artes fotográficas.