IDGT amplia ações de humanização no Hospital Pimentas, em Guarulhos

Humanizar cada vez mais as ações, suavizando o ambiente hospitalar e tornando-o mais acolhedor. Estes são alguns dos objetivos das políticas públicas de saúde que estão sendo implantadas no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, em Guarulhos (SP). “Na saúde, a humanização é definida como a busca pelo melhor atendimento aos pacientes e melhores condições para os trabalhadores. Logo, a busca por melhor qualidade nas unidades de saúde”, explica Luciana Ludwig Nigri, especializada em Gestão em Saúde.

Com este espírito, várias ações já foram realizadas em 2021. Entre elas, podemos citar o Janeiro Branco (movimento que convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental), palestras sobre diversos temas e campanhas para homenagear e valorizar os colaboradores. No Dia das Mães, por exemplo, funcionárias e pacientes foram surpreendidas pela massoterapeuta Simone Poltroniere, a Dra. Sininho, que presentou as mamães do hospital com lembrancinhas e muita alegria.

Feita seguindo todos os protocolos de saúde pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a ação emocionou a enfermeira Altina Maria. “Muitas colaboradoras participaram e a felicidade delas era visível. Todas ali, uma ajudando a outra, foi lindo. Isso ajuda a unir a equipe. Sou a caçula do grupo, então tenho aprendido muito”, afirmou.

Para a doutora Sininho, ações de humanização como essa são essenciais. “Sentir o que está acontecendo ao redor e perceber a importância de fazer o outro sorrir é algo que vai além do que a gente pode imaginar. Quando se tem amor no que você faz, tudo fica melhor. É gratificante.”

Prestes a receber alta, a paciente Kelly Machado elogiou o trabalho da Humanização. “A Dra. Sininho mostrou que é possível achar motivos para sorrir em meio a esse caos da pandemia. Eu agradeço a todos pela lembrança. Apesar de simples, foi de coração. Ficará na memória.”