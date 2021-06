Em visita a Guarulhos, prefeita de Itapetininga é recebida pelo presidente da ACE-Guarulhos

O presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, recebeu nesta terça-feira, 22/06, a prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto, que visitou Guarulhos nesta semana, acompanhada de seu secretário de Governo, Carlos Eduardo Pagioro. Estiveram presentes no encontro o VP Jurídico da ACE, Alonso Alvares, e o consultor Luiz Claudio.

Marquetto é reconhecida por uma gestão que prioriza a geração de emprego e renda na cidade da região metropolitana de Sorocaba. Reeleita para o cargo em 2020 com 46.913 votos – 61,91% dos votos válidos –, ela acredita na desburocratização e na parceria com o empresariado como fórmula para o sucesso.

Com o lema “Menos burocracia e mais parceria na Legalidade”, Marquetto investe em uma abordagem atrativa para grandes investidores. Um exemplo disto, é a Licença de Funcionamento na cidade, que é emitida em apenas 15 dias, atendidas as exigências legais.

Não por acaso, desembarcaram na cidade durante o seu mandato grandes âncoras do varejo do Brasil, como: Havan; Burguer King; Mc Donalds; Spani Atacadista; Casa & Cia, Lojas Marken; Cofesa; C&A; Renner; Riachuelo; Tenda Atacadista; Loja Swift; Fábrica de Resinas – Grupo Resinas Brasil; Petz; Pizza Hut; e Smart Fit, entre outras, gerando mais de 4.500 mil empregos diretos e indiretos.

“Nossa expectativa é ainda mais otimista a partir do segundo semestre. Tudo é resultado de muito planejamento e trabalho. Este será mais um ‘boom’ para nossa cidade e para toda região. Nós ‘estendemos tapete vermelho’ para os investidores, porque a instalação de novas empresas gera crescimento. Nosso propósito é atender a todos com transparência, sempre com menos burocracia e mais parceria, sempre dentro da legalidade”, afirmou.

O resultado desta estratégia se reflete nos números apresentados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), dispositivo legal utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da mão de obra formal no Brasil. Os números referentes ao 1º trimestre de 2021, registram 2,79% à Itapetininga, enquanto o estado de São Paulo registra 2,07% e o Brasil 2,13%.

Já no quesito “Geração de Emprego”, a cidade detém 3,57%, enquanto o Brasil aparece com 0,37% e o Estado de São Paulo com -0,01%. Portanto, com base em números oficiais, Itapetininga ocupa a destacada e honrosa 12ª posição no ranking do Estado e a 88ª no ranking nacional, quando o assunto é geração de empregos.

Guarulhos compõe uma agenda estratégica de visitas técnicas da prefeita de Itapetininga a outras cidades, com o foco na prospecção de novos investimentos. Para o presidente Silvio Alves, a visão desenvolvimentista da prefeita Simone é um exemplo a ser seguido. “Foi uma grata surpresa poder conhecer melhor o perfil desburocratizante da gestão da prefeita Simone. Ela fez de Itapetininga um oásis para quem deseja empreender, pois fez de seu governo um parceiro e não um inimigo da iniciativa privada, cuja atuação tem como fim gerar emprego e renda”, afirmou.

Alonso Alvares disse que o sentimento foi de esperança ao saber que é sim possível governar com foco estratégico no crescimento econômico. “Foi uma grande experiência poder me aprofundar no case de sucesso da gestão de Itapetininga e me deparar com estratégias governamentais eficientes e eficazes com foco no desenvolvimento econômico municipal”, destacou.