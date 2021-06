Maratona tecnológica começa nesta sexta com transmissão pelo YouTube

A maratona tecnológica Experimenta 2021 terá início nesta sexta-feira (25) com transmissão pelo YouTube oficial do evento, a partir das 19h, no link http://bit.ly/experimentagru. Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, o Experimenta deste ano vai até domingo (27) com o objetivo de estimular soluções inovadoras para a Secretaria de Gestão, além de incentivar o empreendedorismo tecnológico.

O concurso de startups, Pitch4Gru, será a atração de abertura do evento. Nesse quadro, startups que possuem soluções para a pasta terão cinco minutos de apresentação à banca composta por jurados das áreas de tecnologia, empreendedorismo e gestão. No final serão anunciadas as três startups vencedoras, com premiação total de R$ 15 mil.

No sábado (26), às 10h30, acontece o Fórum de Discussões. O objetivo é debater temas relacionados à Secretaria de Gestão e apresentar para as equipes que participarão do Hackathon (maratona de soluções de desafios) quais serão os problemas que precisarão solucionar. Na sequência, os times terão até 24 horas para construir soluções.

No início da tarde de domingo, às 14h, o Hackathon será concluído. As equipes terão quatro minutos para apresentar seu trabalho a uma banca de jurados. Os vencedores serão premiados com bolsas de estudo de 100% em cursos online de graduação tecnológica ou pós-graduação.

Lista dos habilitados

A lista com os habilitados para participar do concurso de startups e do Hackathon pode ser acessada no link http://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/content/lista-de-habilitados.

A organização do Experimenta é da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI). Para esclarecer dúvidas entre em contato pelos emails [email protected] e [email protected].