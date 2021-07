Primeiro dia da fase experimental da Zona Azul tira dúvidas dos usuários

Teve início nesta terça-feira (6) a fase experimental e sem cobrança aos usuários da Zona Azul em Guarulhos. Neste primeiro momento, 36 monitores irão orientar os motoristas sobre como proceder quando o serviço estiver efetivamente ativo e o pagamento for obrigatório.

A Zona Azul está totalmente digitalizada e vai oferecer 2.994 vagas rotativas. Por meio de um aplicativo, os motoristas poderão reservar uma vaga por até duas horas, com um tempo mínimo de 30 minutos.



As monitoras Leila Fernandes e Larissa Stefany tiraram todas as dúvidas dos usuários na manhã desta terça-feira (6) na avenida Bom Clima, no bairro homônimo. Com calma, explicavam como funcionaria o serviço e todas as facilidades que os motoristas teriam para reservar as suas vagas. “Começamos às 8h e vamos até as 17h. Será como um dia normal de trabalho, mas sem a cobrança. Vamos apenas seguir as orientações para deixar o funcionamento o mais claro possível para as pessoas”, disse Larissa.



Na segunda fase, a partir de 15 de julho, quando o serviço começar a ser pago, os usuários irão usufruir diversas facilidades. A empresa Estacionamento Digital, que é responsável pelo serviço, desenvolveu um aplicativo que auxilia o dia a dia dos usuários ao fornecer desde informações em tempo real aos motoristas sobre os locais com vagas disponíveis até o gerenciamento da forma de pagamento.

Cada usuário poderá escolher a forma de utilizar o estacionamento rotativo. A opção mais simples, e 100% online, é pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone. O processo é simples: basta efetuar o cadastro, comprar créditos e começar a usar a Zona Azul.



Pagamento por pix

Além disso, a empresa inovou e disponibilizou o pagamento do estacionamento rotativo com pix nos seguintes canais: no aplicativo ou no site da própria empresa (www.estacionamentodigital.com.br). Basta acessar a área logada, selecionar sua cidade e clicar em “Comprar créditos”.

O processo é rápido, simples e pode ser feito por banco tradicional ou uma conta digital que disponibilize ao usuário a opção de ativar chaves pix. Ao final da transação, o banco ou a carteira digital utilizada exibirá uma mensagem de confirmação do pagamento. Caso tenha alguma dúvida, verifique seu extrato para confirmar a transação concluída e os créditos disponíveis na sua conta da Estacionamento Digital.

Para os usuários da Zona Azul, esta é mais uma opção de adquirir crédito para usar as vagas rotativas. As principais vantagens desta modalidade são a simplicidade, uma vez que basta gerar o código pix nos canais da Estacionamento Digital e realizar o pagamento, sem precisar cartão ou emitir boleto, além da agilidade, pois os créditos são disponibilizados na conta em até dez segundos e não há mais a necessidade de esperar dois dias pela compensação do boleto bancário.