Aeroporto de Guarulhos tem queda de 55% no número de passageiros em 2021

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, contabilizou entre janeiro e junho de 2021 a movimentação de aproximadamente 9,2 milhões de passageiros. Na comparação com o primeiro semestre do ano anterior, houve uma redução de 17,7% nas movimentações e, se comparado ao mesmo período de 2019, ano pré-pandemia, este recuo chegou a 54,9%.

Cargas

O Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto Internacional de São Paulo movimentou no primeiro semestre deste ano 151.893 toneladas transportadas. Este volume representa crescimento de 55% com relação ao mesmo período do ano anterior.

A plataforma ComexStat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que contabiliza toda a movimentação de cargas no país, aponta que, entre janeiro e junho de 2021, o Terminal de Cargas de GRU foi responsável por 41% do volume total de carga importada via aérea no Brasil, além de ter exportado 68% das cargas aéreas que partiram do país para abastecer as demais regiões do mundo.

O Teca continua sendo a principal porta de entrada para cargas farmacêuticas no Brasil, fechando o semestre com 60% do market share do segmento, um crescimento de 5 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano anterior.