Roubos e furtos de veículos crescem 16,1% em Guarulhos em 2021

Análise mostra o que mudou em relação ao ano passado no perfil das ocorrências por modelos, bairros, dias da semana, período do dia e idade de veículos

Guarulhos registrou 1.096 roubos e furtos de veículos de passeio e utilitários nos quatro primeiros meses de 2021. O número representa um crescimento de 16,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo realizado pela Ituran Brasil, a partir de dados apurados na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e validados com informações da empresa líder em monitoramento de veículos.

“Mês a mês os números de roubos e furtos vêm aumentando na comparação com o mesmo período de 2020. Somente em abril, foram 261 ocorrências, um salto de 64,2% em relação a igual mês do ano passado”, afirma Rodrigo Boutti, gerente de operações da Ituran Brasil.

Outro dado que chama a atenção é o crescimento expressivo de furtos, que passaram de 67,9%, em 2020, para 76,6% do total das ocorrências entre janeiro e abril deste ano. Já os roubos representaram 22,6% dos registros em 2021, ante 29,6% no ano passado.

Assim como em 2020, VW Gol e Fiat Uno são os veículos mais desejados pelos criminosos neste ano. “Merece destaque o GM Onix, que no ano passado estava na 9ª posição do ranking e, em 2021, já aparece na 3ª colocação”, diz Boutti.

Os principais alvos dos criminosos continuam sendo os veículos com mais de 10 anos, com 44,71% do total de ocorrências. Um em cada quatro (24,64%) carros roubados ou furtados na cidade tem de 5 a 10 anos de idade.

“Veículos populares e com mais de 5 anos são os mais roubados ou furtados devido à baixa oferta de peças para reposição no mercado. Os criminosos buscam, principalmente, as peças pequenas, que não têm identificação, para abastecer o comércio ilegal”, explica o gerente.

Criminosos trocam noite pelo dia

A análise mostra também que houve mudança no dia da semana e período do dia das ocorrências. Em 2020, os roubos e furtos aconteciam mais às quartas-feiras, com 16,84% do total de ocorrências, e, neste ano, ocorreram principalmente às quintas-feiras, com 17%. No passado, os criminosos agiam mais durante a noite (30,93% do total de casos) e, em 2021, passaram para o período da manhã (29,74%).

Pimentas e Cumbica seguem como os bairros mais procurados de Guarulhos pelos criminosos para furtos e roubos de veículos. Já Taboão subiu da 5ª para a 3ª posição do ranking de bairros mais visados.