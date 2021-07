Atletas da UNG representarão Brasil nos Jogos Olímpicos

Na última terça-feira (06), a Universidade UNG recebeu a visita especial dos seus alunos e atletas que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Alexsandro Melo – salto triplo e em distância, e Thiago Moura, – salto em altura, estiveram acompanhados pelo treinador e professor do curso de Educação Física da UNG, Neilton Moura e, durante a visita, eles cumpriram algumas formalidades e compartilharam um pouco de suas expectativas para as Olímpiadas de 2021.

A convocação dos atletas foi anunciada na última quinta-feira (01). Já vacinados contra a Covid-19, os atletas contam que, desde então, têm mantido a rotina de treinos isolados no Estádio da Ponte Grande. As provas nas quais concorrem serão realizadas no período da manhã, devido a diferença do fuso horário e eles já iniciaram um treinamento de adaptação.

De acordo com Thiago Moura e Alexsandro Melo, a Universidade UNG e seus professores, os ajudam muito na condução dos estudos, treinos e competições. Por meio do auxílio deles, explicam que é possível conciliar todas as atividades, pois ambos têm uma rotina constante de viagens e precisam de apoio e suporte para equilibrá-las.

Além de preparo, os dois atletas realizam frequentemente testes de PCR. Até a viagem serão quatro testagens e durante o evento olímpico serão testados diariamente, conforme as recomendações do Comitê Olímpico, que segundo eles, se preocupa muito com as atletas.