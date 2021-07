Guarulhos ganha quatro editais de fomento à cultura

O prefeito Guti e o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, participaram nesta terça-feira (13) da premiação do programa Juntos Pela Cultura 2021, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

O evento contou com a participação do governador João Doria e do secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá. A cidade de Guarulhos foi contemplada em quatro editais de fomento do programa Juntos pela Cultura 2021, ação de valorização da cultura tradicional organizada por meio de eventos online nos quais os municípios são representados pelas suas tradições culturais.

O prefeito Guti parabenizou a iniciativa do governo do Estado de São Paulo por fomentar a realização de eventos artísticos pelos municípios paulistas. “Estamos muito satisfeitos com a escolha da cidade nos editais do Juntos pela Cultura 2021, um programa essencial para difundir a cultura de forma unificada entre os entes federativos e fomentar políticas públicas e a economia criativa nos municípios. Com esse programa é possível a todos os participantes elevar o nível cultural de suas cidades a outros patamares de sustentabilidade e desenvolvimento social, humano e econômico”, disse o prefeito.

Tradição SP e Revelando SP

Guarulhos é um dos 40 municípios que receberão apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para realizar o Tradição SP Online, oportunidade que a cidade terá para mostrar a Romaria em Louvor a Nossa Senhora do Bonsucesso, coordenada pelo poeta e cordelista Bosco Maciel.

Participam da edição online da romaria as Folias de Reis Vila Carmela, Estrela Dalva, Estrela Guia, Mensageiros de Santo Reis, além dos cavaleiros da cavalgada, as charretes e a Congada de Santa Efigênia.

Comemoração tradicional no calendário da cidade de Guarulhos, a romaria integra, em 2021, as celebrações dos 280 anos da Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso, um evento que tem grande impacto cultural na vida do cidadão guarulhense.

O grupo guarulhense Os Favoritos da Catira também foi selecionado na categoria Manifestações Artísticas do Revelando SP Online. A seleção é resultado de indicação de artistas guarulhenses feita pela Secretaria de Cultura.

Formado no final da década de 1970, Os Favoritos da Catira há anos vem promovendo de maneira responsável a continuidade com inovação e originalidade. O grupo é composto por homens e mulheres engajados em preservar a cultura caipira e passar a sabedoria cabocla para a terceira geração de integrantes.

“Mais uma vez Guarulhos terá a oportunidade de mostrar o que tem de melhor em seus aspectos culturais com a participação de nossos artistas nas edições online do Tradição SP e do Revelando SP, e no compartilhamento de práticas em espaços dedicados à formação. Tudo isso é motivo de grande satisfação para todos nós que desejamos perpetuar tradições que são passadas de geração a geração ao mesmo tempo em que atuamos na difusão da produção cultural ao promover ações que despertem nas pessoas o sentimento de pertencimento à cultura popular”, comentou o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus.

Os Favoritos da Catira somam a tradição da catira, tão presente em Guarulhos, ao trabalho de mais de 300 artesãos, culinaristas e manifestações populares dos demais municípios paulistas participantes.

Capacitação, formação e economia criativa

Muito além de participar com a arte local no Tradição SP Online e no Revelando SP Online, Guarulhos conquistou ainda a participação no programa de Capacitação do Revelando SP, no qual a artesã Vanusa Costa Santos, da comunidade indígena Filhos dessa Terra, e o culinarista Luiz Carlos Soliano, do Recanto Quiguiriça, participam com artistas de outros municípios de palestras e mentorias para o fortalecimento da economia criativa na cidade.

Além disso, com o programa Mais Gestão SP, que oferece capacitação em economia criativa para os municípios selecionados, servidores da Secretaria de Cultura e artistas participam de atividades de formação e troca de experiências, visando a fortalecer a economia criativa paulista.