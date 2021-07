Saiba como se inscrever no Bolsa do Povo Educação

O Bolsa do Povo Educação tem como objetivo garantir o vínculo das famílias com as escolas e dos estudantes com o ambiente escolar.

Para isso, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) irá contratar responsáveis legais dos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino para apoiar as escolas, sobretudo no acompanhamento dos protocolos sanitários. Mais especificamente, e considerando a pandemia da Covid-19:

– Fortalecer a participação das famílias nas escolas;

– Intensificar as estratégias de busca ativa dos estudantes para o retorno e permanência no ambiente escolar;

– Garantir o cumprimento dos protocolos sanitários durante a pandemia da Covid-19;

– Diminuir os impactos da pandemia da Covid-19.

Aliando, dessa forma, o enfrentamento dos desafios de evasão escolar, a demanda das escolas por mais profissionais e o cumprimento dos protocolos sanitários com o retorno presencial, configurando proposta inovadora para mitigação de alguns dos maiores impactos negativos da Covid-19.

Serão considerados critérios como vulnerabilidade socioeconômica da família do estudante e desemprego.

Para participar é necessário:

Ser responsável legal de estudante que se encontra matriculado na rede pública estadual de ensino;

Ter idade entre 18 a 59 anos;

Residir em local próximo à unidade escolar (prioritariamente, raio de até 2 quilômetros da unidade).”

As inscrições para o Programa serão iniciadas a partir do dia 19/07.