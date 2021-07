Produtora exibe documentário sobre a vida de artistas independentes de Guarulhos nesta sexta (30)

Na próxima sexta-feira (30), às 18h, a Silema Vídeos exibe gratuitamente o documentário Sobrevivendo da Arte – Artistas Independentes de Guarulhos, produção audiovisual que aborda o trabalho dos artistas guarulhenses que atuam de forma autônoma nos mais variados nichos artísticos. A exibição acontece pelo canal da produtora no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UCWVuhEmxl6yAkLeceWTiRzg.

Sobrevivendo da Arte expõe o dilema vivido pela maioria dos artistas da cidade, que lutam para sobreviver fazendo o que mais amam. O projeto tem como objetivo retratar o que é “ser artista”, na visão dos produtores da segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, exibindo as diferentes formas de expressões artísticas produzidas, a sobrevivência sem vínculos com esferas públicas ou privadas, suas experiências, dificuldades, apoios recebidos e as expectativas em relação à arte na cidade.

Idealizado pelos diretores guarulhenses Cleiton Silva e Jean Leme e pelo diretor de fotografia Denis Maciel, Sobrevivendo da Arte é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura.

Para saber mais dos eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Exibição do documentário Sobrevivendo da Arte – Artistas Independentes de Guarulhos

Data: sexta-feira, 30 de julho

Horário: 18h

Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCWVuhEmxl6yAkLeceWTiRzg

Classificação: Livre

Duração: 70 min