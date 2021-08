Em dez meses programa Viva Leite tem aumento de 21,37% em Guarulhos

O Programa Viva Leite verificou um aumento de 21,37% no número de beneficiários na cidade de Guarulhos, de outubro de 2020 até julho deste ano. Naquele mês o número de atendidos, entre crianças e idosos, era de 8.712, e em julho deste ano saltou para 10.574. Desse total, 4.486 são crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses de idade, e os outros 6.088 são idosos acima de 60 anos.

O Viva Leite tem sido fundamental para várias famílias nesta época de pandemia, em que os munícipes têm sofrido redução em seus rendimentos, o que provoca insegurança alimentar e nutricional.

O programa é responsável pela entrega gratuita de leite pasteurizado e prioriza famílias com renda per capita de até 25% do salário mínimo. Para participar, é preciso fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Após fazer o cadastro a família interessada precisa ir a uma das entidades espalhadas na cidade responsáveis pela entrega do leite.

Para se inscrever no Cadastro Único e participar do programa é necessário procurar atendimento nos postos espalhados pela cidade, listados a seguir:

Central do Cadastro Único / Programa Bolsa Família (mediante agendamento pelo telefone)

Endereço: avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270

12 Cras espalhados pela cidade, cujos endereços e telefones estão no link

https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel I

Endereço: avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica (CEU Cumbica)

Período: de 2 de agosto a 10 de setembro

CadMóvel II

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

CadMóvel III

Endereço: avenida Guanabara, s/nº, Água Azul (Balneário Água Azul)

Período: até o dia 6 de agosto. Após esta data estará na UBS São Rafael entre 9 de agosto e 24 de setembro

Os endereços das unidades responsáveis pela entrega do Viva Leite podem ser conferidos no link https://bit.ly/EntregaLeveLeite.