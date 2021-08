Food Truck do Bem irá servir entre 200 e 250 refeições por dia em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta terça-feira (03) o Food Truck do Bem, iniciativa ligada ao projeto Restaurante do Bem, que servirá entre 200 e 250 refeições por dia às pessoas em vulnerabilidade social do município. O equipamento ficará até 2 de setembro em frente à creche Maria Enaíde Saturnino, Vila Alzira (estrada Pimentas São-Miguel, 55).

Entre setembro e outubro o food truck será deslocado para outra região com alto índice de vulnerabilidade social, a ser divulgado no site da Prefeitura e em suas redes sociais. A movimentação do caminhão será mensal. Na Vila Alzira, a divulgação foi feita previamente em comunidades do entorno e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da região – Centenário, Marcos Freire e Nova Cidade. As senhas para o almoço começarão a ser distribuídas às 11h30 no próprio local e as refeições serão fornecidas a partir das 12h, de segunda a sexta-feira.

“O Food Truck do Bem vai atuar onde mais dói na população em vulnerabilidade, que é a fome. Imagine um pai ou mãe de família que não consegue alimentar o filho por não ter recursos. Quem nunca passou fome pode não saber a importância de uma iniciativa como essa, mas aqueles cuja fome é uma realidade sabem da importância de se alimentar diariamente”, afirmou o prefeito Guti em visita ao food truck pela manhã.

O projeto Restaurante do Bem, que conta com dez pontos fixos espalhados por nove regiões de Guarulhos, já distribuiu cerca de 100 mil refeições desde que foi retomado neste ano, no final de abril.