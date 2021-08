Guarulhos não registra casos da variante delta

Guarulhos não registra nenhum caso da variante delta do novo coronavírus. A informação foi confirmada ao HOJE pela Secretaria da Saúde.

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, até esta terça-feira (10), foram notificados 570 casos no Brasil. Segundo a pasta, a cepa causou a morte de pelo menos 36 pessoas em todo o país. O levantamento aponta o Estado do Rio de Janeiro com o maior número de casos já confirmados de contaminação pela variante: 206.

Além do Rio de Janeiro, até o momento, os estados com casos já identificados são: Alagoas (1), Espírito Santo (7), Ceará (4), Distrito Federal (75), Goiás (10), Maranhão (7 registros, sendo seis identificados no navio que esteve no estado e um caso de viajante), Minas Gerais (4), Pará (3), Paraná (54), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (64), Santa Catarina (34) e São Paulo (96). O levantamento é realizado por meio das notificações das secretarias estaduais.

“O Ministério esclarece que os casos e seus respectivos contatos são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais, conforme orientação do Guia Epidemiológico da covid-19”, disse a pasta, por meio de nota. A Saúde afirma que orienta Estados e municípios acerca do sequenciamento genético, notificação imediata, rastreamento e isolamentos dos casos e contatos.

O órgão federal também ressalta que a vacinação é essencial para reduzir o caráter pandêmico da covid-19. A Saúde alerta para o uso de máscara e etiqueta respiratória para diminuir a disseminação do vírus.

A nova cepa apresenta uma modificação na proteína do vírus, mas apesar de mais transmissível, não existe uma comprovação de maior letalidade ou casos mais graves da doença.