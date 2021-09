Vereadores aprovam a criação da taxa do lixo em Guarulhos

Os vereadores aprovaram, em sessões extraordinárias nesta quarta-feira (15), a criação da Taxa de Resíduos Sólidos, conhecida como Taxa de Lixo. A cobrança passará a valer a partir de 2022 e será introduzida na conta de água. No total foram 26 votos favoráveis e oito contrários.

Na justificativa da proposta, a Prefeitura destaca que encaminhou para apreciação dos parlamentares uma nova versão do cálculo da taxa, com transferência direta de renda direcionada às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e carregamento do valor às indústrias. O PL traz, entre outras coisas, as premissas relativas à tributação, custos de operação e investimentos, taxa de retorno, custo ponderado de capital e receitas.

Nos estudos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foram consideradas as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica com cadastro do Número de Identificação Social (NIS). O projeto apresenta emendas que deverão ser debatidas.

Segundo o projeto, os valores cobrados serão:

Categoria 0-10m³ 10-20m³ 20-30m³ 30-50m³ >50m³ 1.Residencial R$ 15,21 R$ 30,51 R$ 45,72 R$ 76,27 R$ 152,55 2. Residência Social 0 0 0 0 0 3. Comércio R$ 31,97 R$ 63,90 R$ 95,87 R$ 159,78 R$ 319,57 4. Indústria R$ 182,49 R$ 364,98 R$ 547,40 R$ 912,42 R$ 1.824,81 5. Público R$ 54,92 R$ 109,85 R$ 164,77 R$ 274,62 R$ 549,29 6. Bolsa Família 0 0 0 0 0

Confira como votou cada vereador: