Programa Bolsa Trabalho realiza aula inaugural no Adamastor Centro

Os auditórios sete e oito do Adamastor Centro receberam na manhã desta sexta-feira (17) a aula inaugural e a assinatura dos termos de adesão ao Bolsa Trabalho, programa emergencial de auxílio-desemprego com qualificação profissional. A iniciativa é uma parceria da Secretaria do Trabalho de Guarulhos com o governo do Estado de São Paulo.

O prefeito Guti participou da cerimônia de abertura do curso com as bolsistas, todas mulheres. “A cidade continua crescendo, estamos recebendo cada vez mais empresas e precisamos que o guarulhense esteja qualificado para assumir essas vagas. Por isso sempre batalhamos para disponibilizar cursos, já que conhecimento e estudo ninguém tira de nós. Não desistam, continuem indo atrás dos seus sonhos e batalhando”, disse o chefe do Executivo. Além dele, também participaram o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, e o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães.

Elaine Pedrachini, uma das selecionadas para participar, está desempregada há cinco anos. “Essa é uma grande oportunidade. Se não tivermos uma chance de aprender, como podemos entrar no mercado? Hoje em dia todas as vagas pedem qualificação”, comentou.

O programa

O programa, que terá duração de cinco meses, consiste em bolsa-auxílio para os alunos, além de qualificação nas áreas de auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.