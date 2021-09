Neste fim de semana, dias 18 e 19 de setembro, o ginásio João do Pulo será palco da 2ª Etapa da Liga de Basquete ANB 3×3. O evento contará com quase 500 atletas e cerca de 60 alunos da Iniciação Esportiva de Guarulhos nas atividades recreativas. No sábado haverá jogos do sub-18 masculino e feminino, sub-23 masculino e 40+. No domingo será a vez da Elite feminina e do Open masculino e feminino.

A Secretaria de Esporte e Lazer entregará também neste fim de semana a revitalização das quadras externas com clínicas de basquete 3×3 para os alunos da Iniciação Esportiva, atividades que serão abertas para crianças da comunidade que queiram acompanhar o evento e ter contato com a modalidade.

Já a revitalização faz parte do programa Adote uma Quadra, por meio de parceria com o Rotary Club. Além das três quadras, que serão entregues à população no sábado, o projeto conta com a revitalização da sala de artes marciais, que será entregue numa segunda etapa da reforma.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, exaltou as entregas para a população e a retomada dos eventos na cidade. “Estamos empenhados em revitalizar cada vez mais espaços para oferecer locais com excelência para a prática esportiva do guarulhense e trazer esses grandes eventos para a cidade”.