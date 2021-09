Guarulhos sedia 7ª Reunião Técnica de Esporte do Condemat

Na manhã desta quarta-feira (29) Guarulhos recebeu a 7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Esportes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O evento contou com a participação de nove das 12 cidades que integram a região e aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, no Macedo.

As pautas da reunião foram a apresentação do Time Guarulhos e os programas e projetos ofertados pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Time Guarulhos é a nova marca da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, criada para aproximar a população dos serviços prestados pela pasta.

O prefeito de Guarulhos, Guti, presente ao evento, falou sobre a importância do evento e a parceria entre as cidades. “As câmaras técnicas estão dando resultado e é extremamente importante pavimentar os caminhos e pensar em conjunto com outras cidades para trocar experiências e ligar as cidades de uma maneira mais forte, o que faz toda a diferença”, comentou.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ronaldo Fratello, essas reuniões são de grande importância para a região se fortalecer e proporcionar o melhor para cada cidade. “Fico feliz em termos uma câmara tão atuante e que quer o bem do esporte regional. A cidade de Guarulhos está de portas abertas para que juntos possamos fazer o esporte da região do Condemat acontecer”, completou.