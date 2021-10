Prefeitura divulga cronograma de entrega do programa Leite em Casa

A partir desta quinta-feira (13) a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza o cronograma de entrega do Programa Leite em Casa, que atenderá mais de 117mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. As famílias devem consultar a data para receber o produto por meio do link (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/) para saber a data prevista para retirada do leite na unidade escolar.

O processo de distribuição do leite será realizado em todas as unidades escolares de forma presencial, organizado por horário pelas respectivas escolas, a fim de evitar aglomerações e cumprir todos os protocolos sanitários.

O prefeito Guti esteve nesta quinta-feira (14) na sede da Creche Leãozinho de Judá (Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi), onde deu início simbólico à entrega do leite. Ele foi acompanhado pelo secretário de Educação, Alex Viterale, e pela subsecretária Fábia Costa. Segundo Guti, a entrega do leite é essencial para a saúde de todos os alunos e um apoio importante para as famílias.

O programa Leite em Casa é oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, e atende a todos os alunos matriculados nas escolas da rede municipal e instituições parceiras. De acordo com o Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação (DASE), neste mês cada aluno será contemplado com 01 (um) quilo do produto.