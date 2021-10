Prefeitura anuncia retorno obrigatório de aulas presenciais na rede municipal na segunda-feira.

A partir de segunda-feira (18), a Prefeitura de Guarulhos torna obrigatório o retorno das aulas de forma presencial na rede municipal de ensino, conforme as medidas previstas no Plano São Paulo de combate à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com anúncio feito pelo Prefeito Guti na tarde desta quinta-feira (14), a Prefeitura vai manter até o fim do mês o distanciamento de 1 metro, com revezamento entre os alunos, dependendo da capacidade física da escola. A partir do dia 3 de novembro, seguindo o Plano SP, novas mudanças passarão a ser implementadas, como a suspensão do distanciamento de 1 metro e, por consequência, a descontinuidade do revezamento, retomando o atendimento de forma obrigatória, presencial e para 100% dos alunos.

Já os alunos do grupo de risco da Covid-19 podem permanecer com o ensino remoto, mediante termo de compromisso dos pais ou responsável. As orientações serão detalhadas na Portaria 061/2021.

A Secretaria de Educação segue e continuará seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Para segurança de todos, o uso de máscara continuará obrigatório, além da aferição de temperatura, higienização frequente de mãos, ventilação e higienização das salas de aula e ambientes.