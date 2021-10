Feriado tem mudanças na operação da CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação durante o feriado de Dia de Finados, na próxima terça-feira (2). EMTU, CPTM, Metrô e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade vão monitorar as operações e se necessário, as equipes estão preparadas para fazer ajustes na circulação.

CPTM – Na segunda-feira, as sete linhas da CPTM vão operar com oferta de trens semelhante ao dia normal. No feriado da terça-feira, a circulação será equivalente a um domingo.

Linha 9-Esmeralda – No domingo (31/10) e na terça-feira (02/11) a estação Osasco não funcionará das 9h às 18h. A alteração de trens é para serviços de manutenção na via permanente e rede aérea. O trajeto da linha será feito entre as estações Grajaú e Presidente Altino. A alternativa para os passageiros que têm como destino as estações de Osasco e Grajaú é a Linha 8-Diamante, que pode ser acessada na estação Presidente Altino.

EMTU – No feriado do Dia de Finados (02/11), as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte, seguirão a programação horária de domingo.

Já na segunda-feira (1/11) as linhas que atendem a Baixada Santista vão funcionar normalmente, como nos dias úteis, e as demais regiões metropolitanas vão seguir a programação horária de sábado. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Metrô – As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata vão ter operação normal de dia útil durante toda a segunda-feira (1º). Na terça-feira (2), a operação será equivalente a de um domingo, com trens reservas preparados para entrar em circulação caso ocorra aumento de demanda.

Linha 15-Prata – No sábado, domingo e terça-feira (30 e 31/10 e 02/11), haverá testes na Linha 15-Prata para integração da futura Estação Jardim Colonial. Por conta disso, a operação comercial desta linha, terá início somente às 16 horas. Os passageiros serão atendidos pelos ônibus gratuitos do sistema Paese das 4h40 às 16 horas entre as estações Vila Prudente e São Mateus.

ViaQuatro e ViaMobilidade – Nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, na véspera do feriado (1°) a operação será normal, como nos dias úteis. Na terça-feira (2), a operação será equivalente a de um domingo e a oferta de trens será ajustada ao longo do dia, de acordo com a demanda de passageiros.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.