Escolas da Prefeitura de Guarulhos retomam as aulas com 100% dos alunos

As escolas da rede municipal de Guarulhos voltaram a atender presencialmente 100% dos alunos nesta quarta-feira (3), de acordo com o horário regular determinado para cada unidade escolar e sem a necessidade de revezamento. O retorno obrigatório se aplica a todas as etapas de ensino da rede municipal, ou seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Alunos do grupo de risco poderão permanecer com o ensino remoto, mediante termo de compromisso dos pais ou responsáveis. Todas as orientações estão detalhadas na Portaria 061/2021 (https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/881829242.pdf pág.14).

Para o prefeito Guti, o retorno presencial dos alunos é fundamental para a continuidade de práticas escolares essenciais à aprendizagem. “A rede municipal de educação está preparada e segura para receber integralmente todos os alunos. Vamos trabalhar com a reinserção social das crianças na escola e recuperar o que for possível no aprendizado para que estejam mais bem preparadas para um 2022 de muito trabalho e dedicação”, destacou.

A Secretaria de Educação seguirá os protocolos de prevenção à covid-19. Para a segurança e a ampliação do retorno às aulas presenciais, o uso obrigatório de máscara e álcool em gel será mantido. Além disso, pessoas sintomáticas não devem ir à escola. A ventilação e higienização dos ambientes permanecem, assim como a higienização frequente das mãos.