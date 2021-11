Operação Cata-Treco atende Conjunto Marcos Freire e mais dois bairros neste sábado

O esperado momento de se livrar de coisas que não servem mais e liberar espaço em casa está chegando para moradores dos bairros Conjunto Marcos Freire, Sítio São Francisco e Jardim Maria do Carmo. Neste sábado (6) essas localidades vão receber os caminhões da operação Cata-Treco, que passam pelas ruas recolhendo móveis velhos (sofás, poltronas, mesas etc.), madeiras, eletrodomésticos, eletrônicos, colchões e demais materiais recicláveis.

Para utilizar o serviço gratuito oferecido pela Prefeitura basta colocar os itens dos quais deseja se livrar até as 9h em frente à residência sem atrapalhar a passagem. A operação Cata-Treco objetiva facilitar o descarte correto de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

Mais informações e a agenda do serviço estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Roteiro

Conjunto Marcos Freire

Rua 1, Rua 10, Rua 11, Rua 12, Rua 13, Rua 14, Rua 15, Rua 16, Rua 17, Rua 18, Rua 19, Rua 2, Rua 20, Rua 21, Rua 22, Rua 23, Rua 24, Rua 25, Rua 26, Rua 27, Rua 3, Rua 4, Rua 6, Rua 7, Rua 8, Rua 9, Avenida Marginal Sul, Avenida Norte e Sul, Rua Vinte e Oito, Rua do Poente.

Sítio São Francisco

Rua 13, Rua Agostinho José Ruivo, Rua Agostinho Ruivo, Rua Anézio Ruivo, Rua Cinco, Rua Dez A, Rua Dez, Rua Dona Néra, Rua Doze, Rua Montes Claros, Rua Nelson Ferraz, Avenida Norte Sul, Rua Nove, Rua Oito, Rua Oito-B, Rua Onze, Rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, Rua Particular, Rua Particular Seis, Travessa Particular Seis, Rua Santiago, Rua Seis, Rua Treze A, Rua Trinta, Rua Trinta e Dois, Rua Um, Rua Vinte e Nove, Rua do Campo, Rua dos Coqueiros, Rua Diva Lima dos Santos, Rua Grimaldo Bonfim dos Reis, Rua Tries, Rua Projetada, Rua Dois A, Viela Esmeralda, Rua Trinta e Três, Avenida Marginal Norte Direita, Rua São Carlos, Rua Avaré, Rua Sete de Setembro, Rua Centenário, Rua Angola, Rua Raul Seixas, Rua João de Barros, Rua Dos Lírios, Rua Sitio São Francisco, Viela Soweto, Rua, Águia Dourada, Rua Brasil, Rua Bananeiras, Rua Arco Verde, Rua São Martins, Estrada do Sacramento, Rua João Pessoa, Rua Belo Horizonte.

Jardim Maria do Carmo

Rua Alzira Barbosa de Souza, Rua Domingos Bispo de Oliveira, Rua José Américo Pereira, Rua Manoel Viana de Souza, Rua Sebastião Justino da Silva.