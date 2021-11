Pesquisadores confirmam ataque de tubarão à turista em praia de Ubatuba

Pesquisadores do Instituto Argonauta confirmaram que as lesões na perna sofridas por um turista francês, em uma praia de Ubatuba, se tratam de uma mordida de um tubarão. O caso ocorreu no dia 3 de novembro na Praia do Lamberto. A vítima teve escoriações na perna.

Os pesquisadores ressaltam que não consideram o caso um “ataque” e sim um acidente”.

O caso ganhou repercussão após a família do francês realizar uma postagem nas redes sociais, criticando a falta de atendimento nas redes de saúde da região. Segundo a família, o homem nadava no mar, por volta das 13h, quando sentiu uma mordida em seu tornozelo.

Ele teria se encaminhado para a Santa Casa de Ubatuba, na onde foi feita limpeza e os curativos do ferimento. A família teria procurado um médico particular, que informou que devido à “profundidade do ferimento” seria necessário realizar uma sutura no local. A família teria ido a um hospital de Caraguatatuba, na onde os médicos “não sabiam o que fazer”, pois não havia registro de mordidas de tubarão na região.

A família encaminhou as imagens para análise do Instituto Argonauta, que, inicialmente, somente com as imagens, alegou que as chances de ser um ferimento causado por tubarão eram mínimas. Porém, depois de ouvir os relatos da família, obter mais fotos e consultar o especialista em tubarões, professor da UNESP (Universidade Estadual Paulista) Dr. Otto Bismarck Gadig, o instituto confirmou que as lesões são compatíveis com a mordida de um tubarão.