Terminal 1 em Cumbica é reaberto nesta terça (9)

O Terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos foi reaberto hoje. O funcionamento do local foi interrompido em abril do ano passado por conta da queda no número de passageiros, uma consequência da pandemia do covid-19.

A reabertura começou durante a madrugada e além das operações de embarque e desembarque, também foram retomadas as atividades de estacionamento, lojas, restaurantes e demais serviços no local.

Também foi retomada a conexão entre os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e as ligações com os outros dois terminais do aeroporto.

Essa reabertura marca a retomada do setor de transporte aéreo, um dos mais afetados pelas paralisações da pandemia. A demanda por viagens aumentou nos últimos meses e com isso, a expectativa é que a tendência permaneça como está, principalmente pela a chegada do fim de ano.