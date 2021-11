CEUs e Parque Júlio Fracalanza têm programação especial no Mês da Consciência Negra

No Mês da Consciência Negra, o Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos, por meio dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e do Parque Júlio Fracalanza, prepararam diversas atividades que resgatam a importância e a presença da cultura africana para os dias de hoje. Até o final do mês serão realizadas oficinas, rodas de conversa, saraus e apresentações musicais, entre outras ações do Novembro Negro para toda a população.

Na próxima quarta-feira (17), às 14h, o Parque Fracalanza, por meio da Biblioteca José Mignella, promove uma oficina de laços para crianças de seis a 12 anos. Na sexta-feira (19), no mesmo horário, será exibido o filme Selma: Uma Luta pela Igualdade, destinado ao público acima de 16 anos. No dia 24 (quarta-feira) acontecem cantigas de roda para todas as idades.

CEUs

Com o tema “Aqui o racismo não vira! “, o CEU Bambi conta com ações de promoção de uma educação antirracista aos alunos da EPG Manoel Rezende. Na quinta-feira (18), às 14h30 e às 15h30, acontece uma oficina de turbantes. Já no dia 23, às 8h30, 9h e 14h30, será promovida a contação de histórias Princesas Negras. Entre os dias 20 e 26 de novembro o CEU Rosa de França aborda o lado lúdico da cultura afro-brasileira com o Cine Pipoca (Kiriku e a Feiticeira), jogos africanos, oficina abayomi e aula de ritmos.

No dia 20 de novembro (sábado), o Dia da Consciência Negra no CEU Paraíso-Alvorada oferece inúmeras atividades culturais das 10h às 17h. A programação envolve a exposição Escritoras Negras, a contação da história Menina Bonita do Laço de Fita, a oficina de bonecas abayomi e de penteados afro, roda de conversa sobre o Zumbi dos Palmares e de capoeira. Além do Sarau Literário, com o lançamento do livro Um Poeta de Assaré, de Antonio Pereira Neto, haverá declamação de poemas e apresentação musical com o músico e poeta Darc Maia.

As atividades continuam no mesmo dia, das 9h às 16h, no CEU Ottawa-Uirapuru com alongamento, african zumba, street dance, roda livre de capoeira do aniversário de seis anos do Grupo Ubuntu Brasil e contação de histórias africanas. Já o CEU Parque São Miguel realiza o 1º Show de Talentos Musical, das 11h às 16h. O evento leva a influência da cultura negra e colabora com a conscientização da comunidade sobre a força e o orgulho da sua identidade.

O CEU Ponte Alta apresenta o curta-metragem Disque Quilombola e uma roda de conversa sobre as brincadeiras infantis no universo da criança para toda a comunidade, também no dia 20, a partir das 14h. Além disso, no Centro de Incentivo à Leitura (CIL) acontece o sarau Poesia e Africanidade no dia 23 (terça-feira), das 16h às 18h. Os participantes serão convidados a ler e ouvir poesias e contos africanos dentro de um ambiente preparado para o público.

No dia 21 (domingo), das 11h às 16h, o CEU Bonsucesso promove o evento “Vem ser consciente”, voltado à cultura afro, com feiras artesanais, apresentações e culinária. As apresentações incluem roda de capoeira e samba-rock com os grupos Raízes da Arte Negra, Afoxé – Omo Oyá e Sem Condições.

Endereços e telefones

Confira os endereços dos CEUs em http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ite/ceu/index.php?p=12.

O Parque Julio Fracalanza fica na esquina da rua Joaquim Miranda com a rua Augusta, na Vila Augusta.