Complexo Unimed Guarulhos: um ano de grandes entregas para o cliente e a cidade de Guarulhos

Com o objetivo de reforçar a integração e a identidade de suas unidades de negócio, além de aprimorar a experiência do cliente, a Unimed Guarulhos concluiu, no último semestre deste ano, a unificação da sua marca com a revitalização integral da Unidade de Oncologia e do Centro de Diagnóstico, ambos localizados na Rua Tabajara, e a entrega de outras três novas instalações para a cidade: o Centro Integrado Unimed Guarulhos – exclusivo para o atendimento de clientes do plano único, o Centro de Cardiologia e Espaço Cuidar, onde está localizada a nossa estrutura de Medicina Preventiva.

Para o diretor-presidente da Unimed Guarulhos, dr. Francisco Nishi, “o processo de unificação da marca das unidades próprias, aliada à revitalização e ampliação de serviços oferecidos, assim com a entrega de novas estruturas, nos permite criar um ambiente de unidade e percepção positiva junto à sociedade e também ao público interno. Isso corrobora para uma estratégia de valor, com foco na jornada do paciente, em que todo o sistema se conecta e apoia nossos clientes a terem uma vida melhor e mais saudável”, explica o diretor-presidente. Com a unificação da marca, a revitalização e a entrega de novas unidades, a cidade de Guarulhos (SP) passa a contar com estruturas de cuidados em saúde mais modernas e aptas para acolher com comodidade e suportar o atendimento das equipes, compostas por profissionais altamente qualificados.

Cuidar de pessoas é cuidar de Guarulhos

As unidades revitalizadas passaram a oferecer seus serviços em novos ambientes, maiores e mais acolhedores. “O Centro de Diagnóstico passou a oferecer, desde agosto de 2020, exames laboratoriais, além de exames de imagem, acompanhando nossos pacientes em suas mais diversas demandas de saúde” explica a gerente de Operações, Rafaela Flamino. Ela ainda explica que a Unidade de Oncologia também passou a oferecer instalações acessíveis com uma capacidade maior de atendimento. “Passamos de quatro salas de medicação para dezessete. Além disso, o espaço oferece mais acolhimento para atender não apenas o paciente oncológico, mas seus familiares”, conta Flamino. Ambos os serviços estão alocados ao lado do Hospital geral-adulto.

Para dr. Armando Frade, diretor de Recursos Médicos Hospitalares da Unimed Guarulhos “chegar aos 461 anos da cidade de Guarulhos e aos quase 28 anos de cooperativa oferecendo um atendimento de qualidade, sem que o munícipe saia da cidade, é motivo de orgulho para nós, que somos médicos e temos como missão levar assistência a quem nos procura”. Nesse sentido, as revitalizações reforçam a valorização da cooperativa guarulhense com o município e com a região e dr. Armando reforça “estamos trabalhando para promover e entendemos que ela faz sentido sempre que vemos as características do nosso jeito de cuidar impressos no cuidado de pessoas. Seja no acolhimento com nossos serviços, aqueles que oferecíamos e aqueles que passamos a oferecer, ou com novos espaços que estão mais acessíveis e acolhedores numa cidade como Guarulhos que abraça tantas pessoas”, finalizou.

No novo tempo, um Complexo maior e mais humano

Para fortalecer e expandir a atuação da Unimed Guarulhos na cidade, a cooperativa inaugurou três novas estruturas de saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento, reforçado seu posicionamento na cidade com propósito de cuidar de pessoas, sendo o CIUG (Centro Integrado Unimed Guarulhos), Centro de Cardiologia e o Espaço Cuidar. “Ao falar de cuidado, falamos de uma complexa estrutura que reúne cerca de 1400 colaboradores, além das equipes multiprofissionais, dos médicos cooperados e rede credenciada, que trabalham, diretamente, no cuidado de cerca de 80 mil vidas na cidade. Oferecer a Guarulhos espaços onde é possível dispor de ampla assistência médica, é cuidar de uma cidade que muito nos orgulha carregar no nome”, conta dr. Francisco Nishi, diretor presidente da Unimed Guarulhos.

O CIUG é um espaço exclusivo para os beneficiários do plano único da Unimed Guarulhos e reúne quatro especialidades: clínico geral, ortopedia, pediatria e ginecologia com o objetivo de resolver 80% das queixas de saúde. Já o Centro de Cardiologia é uma unidade especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que acometem o coração e outras partes do sistema circulatório, como os vasos, veias e artérias, e que reúne, em um mesmo local, médicos cardiologistas especializados para atendimento ambulatorial e estrutura diagnóstica não invasiva, aliando as vantagens de uma medicina moderna ao atendimento humano e personalizado.

Já o Espaço Cuidar abriga a área de Medicina Preventiva, dedicada a conduzir as ações de promoção e prevenção à saúde, por meio de linhas de cuidado que envolvem programas, campanhas e outras frentes de ação. “É por meio da prevenção que nós estimulamos o bem-estar de cerca de 80 mil guarulhenses. Com o auxílio de profissionais especializados em várias áreas da saúde, temos reforçado nosso jeito de cuidar com o objetivo de melhorar a vida das pessoas por meio de boas escolhas e uma assistência que previne doenças e não apenas as remedia. O trabalho dessa administração em promover um acesso à saúde mais humano e resolutivo, começou na modificação de estruturas e ampliação de serviços para que, a longo prazo, a cidade e nossos beneficiários possam colher frutos”, conta dr. Antonio Henrique de Figueiredo, diretor de Relações Associativas da Unimed Guarulhos.

Para Rafaela Flamino, “o Complexo Unimed Guarulhos presta uma assistência aos guarulhenses a partir de rígidos protocolos em prol da segurança assistencial, com atendimento humanizado e recursos tecnológicos para um tratamento assertivo sem que haja necessidade de ele procurar serviços em saúde em outra cidade. Ou seja, o compromisso com a vida se traduz no cuidado estrutural que trouxemos para a cidade com foco na jornada do paciente”, conclui a gerente de Operações.

A unificação de marca incluiu também redes sociais, papelaria, novo site, além de campanha informativa para o público interno. A Unimed Guarulhos investe em recursos de forma a seu cliente ter acesso à melhor experiência em saúde.

Sobre a Unimed Guarulhos

Fundada em 1994, a cooperativa atua em Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel e conta com rede de médicos, hospitais, pronto atendimentos, laboratórios e clínicas.

Com o compromisso de aprimorar a assistência a seus clientes, desde 2008, a rede de atendimento tem sido ampliada com unidades próprias: são dois hospitais, completo centro de diagnóstico, uma unidade de oncologia e unidades ambulatoriais, que recebem investimentos contínuos em instalações, tecnologia e na qualificação das equipes, com o objetivo de buscar pela satisfação de seus beneficiários, a valorização da medicina humanizada e preventiva e a promoção da saúde e bem-estar social.