Prefeitura instala iluminação com tecnologia LED no Jardim Hanna

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta segunda-feira (6) 38 pontos de iluminação com tecnologia LED (light-emiting diode) no Jardim Hanna. Foram beneficiadas as ruas José Carlos Siqueira França (sete pontos), Paulo Henrique (sete), Dois (cinco), Três (oito) e a avenida Paulo Henrique Groke (onze).

Com acompanhamento de técnicos do Departamento de Iluminação Pública (DIP) da Secretaria de Obras, o prefeito Guti acionou o sistema junto ao vice-prefeito Professor Jesus e à vereadora Vanessa de Jesus, autora do projeto de lei que viabilizou a benfeitoria. “Estamos muito felizes em inaugurar mais este ponto de iluminação com LED, tecnologia que oferece eficiência e economia na conta de energia do município. Nosso compromisso é ampliar o máximo possível o serviço de iluminação pública em nossa cidade para oferecer aos guarulhenses mais segurança e qualidade de vida em suas rotinas”, afirmou Guti.

Desde o início da atual gestão, mais de 6,8 mil novos pontos de iluminação pública, o equivalente a 200 quilômetros lineares, foram instalado pela Prefeitura em diversos bairros, a exemplo do trecho entre as ruas Damalau e Argirita, Cidade Satélite Cumbica. Já na próxima segunda-feira (13) a rua Barra de São Miguel, também na região de Cumbica, será beneficiada com a instalação de quatro luminárias.