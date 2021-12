Zoológico comemora aniversário de 40 anos com exposição fotográfica, passeio noturno e palestras

O Zoológico Municipal de Guarulhos comemora neste mês de dezembro 40 anos de existência e, para celebrar a data, o parque preparou uma agenda com atividades especiais abertas ao público e participação gratuita.

A partir desta terça-feira (7) até 28 de janeiro, das 9h às 16h30, visitantes do zoo podem conferir exposição fotográfica com registros da transformação do local nessas quatro décadas de existência. As imagens feitas por servidores da Prefeitura fazem parte do acervo do parque. Também até o final do mês, às terças e sextas-feiras, exceto feriados, às 9h e às 13h30 acontecem palestras com o tema Importância do Zoo na Conservação da Biodiversidade. É só chegar e participar.

Para os mais aventureiros, nesta quinta e sexta-feira, dias 9 e 10, serão realizadas novas edições do passeio noturno. Os encontros para observação do parque, em especial dos animais de hábitos noturnos que moram no local, começam às 18h30 e vão até as 21h30. Inscrições pelo email [email protected]. Vagas limitadas.

Zoológico de Guarulhos

Inaugurado em 1981, o Zoológico Municipal de Guarulhos, localizado na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França, possui área de 70 mil m² com trechos remanescentes da Mata Atlântica e dois lagos. Cerca de 500 animais de cem espécies diferentes, a maioria oriunda da fauna brasileira (aves, mamíferos e répteis), moram no parque. Entrada e estacionamento gratuitos.