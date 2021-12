Poupatempo de Guarulhos estará fechado amanhã em comemoração ao aniversário da cidade

Nesta quarta-feira, 8 de dezembro, o Poupatempo de Guarulhos estará fechado, devido ao feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade. Na quinta (9), a unidade volta a atender em seu horário habitual, mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, totens ou aplicativo Poupatempo Digital.



Apenas os serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG e renovação do documento com mudança de dados, transferência interestadual e a alteração nas características do veículo, por exemplo, são realizados de forma presencial. As demais opções, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre outros, estão disponíveis nos canais digitais.

Desde o início da gestão, a Prodesp trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais do Poupatempo. Atualmente, são quase 170 opções no portal, app e totens de autoatendimento, que podem ser feitas com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas por dia. Até o fim de 2021, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.

O Poupatempo de Guarulhos fica na Rodovia Presidente Dutra, Km 225 – s/n – Internacional Shopping Guarulhos – Vila Itapegica – e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.