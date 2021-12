Curso de camareira e hospedagem forma 30 pessoas e gera oportunidades de emprego

Nesta quinta-feira (09) a Prefeitura de Guarulhos entregou os certificados do curso presencial Camareira e Hospedagem a 30 formandos. Com 30 horas de duração, as aulas procuraram apresentar aos participantes técnicas no processo de arrumação, limpeza e higienização dos apartamentos hoteleiros, conceitos e princípios de atendimento ao cliente e de planejamento e execução de atividades, além de práticas de governança.

A formação já começou a gerar oportunidades de emprego, uma vez que, por intermédio do GRU Convention, que tem por objetivo promover ações junto à rede turística em Guarulhos, três formandos já foram contratados e os demais tiveram seus currículos inseridos no banco de dados de redes hoteleiras.

Aplicado pelo Instituto Vista, o curso foi disponibilizado de forma gratuita ao público atendido pelos diversos serviços e equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, tendo em vista a capacitação profissional no âmbito da inclusão produtiva e da geração de renda. Ele foi ministrado nas dependências do Hotel Mercure, no Centro.