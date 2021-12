Tecnologia, Administração e Enfermagem lideram o ranking do Vestibulinho de 2022

As áreas de Tecnologia e de Administração nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) continuam em alta entre os interessados em fazer o Ensino Integrado e, ao final de três anos, receber dois certificados, um pelo Ensino Médio e outro pelo técnico. Entre as opções de curso técnico, Enfermagem mantém a liderança no ranking.

Os cursos do Ensino Médio Integrados ao Técnico – programa Novotec Integrado (M-Tec) de Desenvolvimento de Sistemas e de Administração, da Etec de Guarulhos, registraram os maiores índices de candidatos por vaga nessa modalidade: 22,85 c/v e 20,03 c/v, respectivamente. Outras oito unidades que oferecem esses cursos também registraram demanda de mais de 12 candidatos por vaga.

Com relação ao curso técnico de Enfermagem, a Etec Carlos de Campos, da Capital, registrou procura de 27,40 candidatos por vaga. O curso também teve grande concorrência em outras 12 Etecs.

Novos itinerários

O Ensino Médio com ênfase registrou as maiores demandas nas Etecs Doutora Ruth Cardoso (São Vicente), 10,78 c/v, e Lauro Gomes (São Bernardo do Campo), 7,60 c/v. Nas duas unidades, a maior procura foi pela formação em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais. Já o itinerário em Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde também apresentou mais de 7 candidatos por vaga nas unidades Albert Einstein, na Capital, e Etec Doutora Ruth Cardoso.

Os itinerários formativos foram implantados pelo Centro Paula Souza em 2018 para adaptar seus cursos à nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que entra em vigor em caráter oficial em todo o País no próximo ano letivo (2022).



O Vestibulinho para o primeiro semestre do próximo ano registrou o total de 267.969 inscritos, enquanto o processo seletivo para as Etecs do mesmo período de 2021 alcançou o total de 229.247 candidatos. A lista para a prova de aptidão será divulgada no dia 3 de janeiro de 2022 e a classificação geral para os demais cursos, em 10 de janeiro. A convocação dos candidatos será pela análise do histórico escolar.

Conheça os cursos com maior índice de candidatos/vaga nas três modalidades de ensino para o primeiro semestre de 2022 no link.