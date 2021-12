Cadela desaparece durante conexão no Aeroporto de Guarulhos

Uma cachorra desapareceu no Aeroporto de Guarulhos durante uma conexão de voo na última quarta-feira (15), deixando o dono do animal desesperado. Reinaldo Gomes Junior, que viajava entre Recife e Navegantes (SC), com escala em Guarulhos, foi informado de que Pandora havia destruído a caixa onde era transportada e escapado.

Reinaldo, que trabalha como garçom na capital pernambucana, suspendeu a conexão para Navegantes e ficou em Guarulhos. Ele fez panfletos com imagens do animal e passou a entregá-los às pessoas presentes no aeroporto na tentativa de achar Pandora.

Reinaldo registrou boletim de ocorrência e contou aos policiais ter estranhado a informação dada por uma funcionária da Gol sobre a maneira como a cachorra desapareceu. Ele relata que o comportamento não é condizente com o perfil de Pandora.

Em nota, a Gol informou que, por câmeras de segurança, foi possível apurar que o animal fugiu pelo pátio, invadiu o Terminal de Cargas do aeroporto, seguiu sentido a rodovia Hélio Smidt, mas depois não foi mais visto.

“A companhia lamenta muito o incidente e está agindo de todas as formas para encontrar Pandora e devolvê-la ao dono”, informou. A companhia diz ainda que contratou uma empresa especializada na busca de animais e que conta com cães farejadores.

“Os trabalhos foram feitos ao longo da quarta, quinta e sexta-feira, mas devido às chuvas, as pistas sensoriais que poderiam ser usadas pelos cães da empresa foram perdidas. A empresa segue apoiando nas buscas neste final de semana”. A Gol afirma que também ajudou na afixação de cartazes.

Reinaldo Gomes Junior, dono de Pandora, disponibilizou seu telefone para possíveis contatos sobre o paradeiro da cachorra: (81) 99611-8997.