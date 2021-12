Saúde amplia oferta de serviços no HMPB e HMCA com contratação de novas OSS

A Prefeitura de Guarulhos irá ampliar a oferta de serviços médicos no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB) e no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente com a contratação de novas Organizações Sociais de Saúde (OSS) para gerir os trabalhos nas instituições. Depois da intervenção municipal que aconteceu no último dia 22 de novembro, foram feitas as análises de contratos e reescrito o plano de metas quantitativas. Os novos contratos foram assinados na última sexta-feira (17) entre a Secretaria Municipal de Saúde e as novas organizações.

O HMPB passa a ser administrado pela Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo em contrato emergencial de 180 dias (seis meses). Os recursos destinados serão da ordem de R$ 47.982.123,06, no valor mensal de R$ 7.997.020,51. No HMPB, haverá um aumento de 30% nas internações e o hospital passará a contar com cirurgias vasculares e urológicas, até então não disponíveis naquele complexo hospitalar.

Na parte ambulatorial, o número de consultas e exames também vai crescer para ampliar o atendimento à população. O número de atendimentos de urgência e emergência irá subir de cinco mil para sete mil, enquanto as internações vão de 750 para 870, os atendimentos ambulatoriais crescem de 2.600 para 3.257, enquanto as cirurgias saltam de 100 para 357.

Já no Hospital Municipal da Criança e Adolescente, que será administrado pela Beneficência Hospitalar Cesário Lange, o valor do contrato por seis meses será de R$ 35.993.068,14, com valor mensal de R$ 5.998.844,69. O hospital irá ampliar a oferta no número de cirurgias, bem como o número de consultas de especialidades na área ambulatorial. As intervenções cirúrgicas saltam de 147 para 247, enquanto o atendimento ambulatorial cresce de 1.980 para 2.350.

Neste final de semana, as duas organizações já estiveram nos hospitais para iniciar a transição. A Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo já assumiu a gestão do Hospital Pimentas-Bonsucesso a zero hora desta segunda-feira (20), enquanto a Beneficência Hospitalar Cesário Lange começa a atuar plenamente no Hospital Municipal da Criança e Adolescente a partir desta terça-feira (21).