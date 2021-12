Van do CadÚnico atende no CEU Bambi até quinta-feira

Até esta quinta-feira (23) a Van do CadÚnico atende no CEU Bambi (rua Benedito Thieso, s/nº, Parque Residencial Bambi), das 9h às 16h30. O serviço chegou ao local nesta segunda-feira (20) após atender 702 famílias durante a última semana na região São Rafael/Itapegica.

O objetivo do veículo itinerante é rodar os diversos bairros da cidade localizando as famílias em situação de vulnerabilidade social e inserí-las no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para que, assim, possam acessar benefícios sociais, como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, ID Jovem, Viva Leite, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas com a gestão do Cadastro Único, pelos telefones 2087-4270, 2408-7020 ou pelo WhatsApp (11) 94144-8095.