Miss Guarulhos fala sobre experiência do concurso durante visita à Prefeitura

A Miss Guarulhos 2021, Nathália Gonçalves, e a segunda princesa, Priscila Moura, falaram sobre suas experiências no concurso durante um bate-papo com o prefeito Guti, no auditório do Paço Municipal, na manhã desta segunda-feira (20).

A nova miss coroada no dia 11 de dezembro, no Teatro Adamastor, falou dos desafios de participar do concurso com as limitações impostas pela pandemia de Covid-19. “A organização disponibilizou a estrutura necessária, salas grandes. Durante os ensaios sempre usamos máscara, álcool gel e respeitamos o distanciamento”, afirmou Nathália.

Moradora da Vila Camargo, a miss 2021 contou que participou da competição outras duas vezes e sente a responsabilidade de representar o município nos próximos concursos. “Eu nasci e cresci em Guarulhos, então tenho muito apreço pela cidade. Vou me preparar muito para o Miss São Paulo”, concluiu.

Durante a conversa, o prefeito Guti disse que pretende aproximar ainda mais as vencedoras do Miss Guarulhos às ações da cidade, como as próximas campanhas do agasalho, entre outras iniciativas. “Elas representam o município e servem de inspiração para outras pessoas, então é importante valorizar e agradecer a todas que participaram do concurso”.

A segunda princesa, Priscila Moura, disse que pretende participar novamente da competição que abre portas para novas oportunidades. “Foi minha primeira vez no concurso e já consegui um ótimo resultado. A experiência foi ótima e pretendo concorrer novamente”, contou.

Também participaram do encontro o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, o secretário Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI), Jorge Taiar, e o Diretor de Turismo, Ricardo Balcone.