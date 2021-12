Prefeitura de Guarulhos recebe prêmio ambiental da RAPS por Lixo Zero

O prefeito de Guarulhos, Guti, recebeu neste sábado (18) o 2º Prêmio RAPS Inovação e Sustentabilidade, na categoria Planeta. O programa reconhecido na ocasião pela Rede de Ação Política para Sustentabilidade (RAPS) foi o Lixo Zero, que tem como principal objetivo reduzir ao máximo a geração de resíduos nas repartições públicas do município.

“Criamos o Lixo Zero sabendo da importância de agir não só para a redução do lixo produzido, mas no encaminhamento correto dos resíduos para reciclagem ou compostagem. Esse reconhecimento é muito importante para todos que agiram e tornaram esse projeto realidade”, afirmou Guti.

Iniciado em 5 de junho de 2017, o programa Lixo Zero é uma das várias iniciativas da atual administração pública de Guarulhos para a preservação e a redução do impacto humano no meio ambiente.

Ações ambientais

Guarulhos tem se destacado em uma série de ações ambientais implantadas desde o início da primeira gestão do prefeito Guti, em 2017. Neste ano, a cidade deu início à coleta seletiva, que percorre diversos bairros do município de segunda a sábado, recolhendo resíduos recicláveis. O Programa Ilhas Verdes desde 2017 já plantou 26 mil árvores nativas da Mata Atlântica em Guarulhos.

Outra ação de impacto positivo na qualidade de vida dos munícipes e no meio ambiente será o Programa de Macrodrenagem da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu. Viabilizada pela parceria da Prefeitura com a Corporação Andina do Fomento (CAF), as obras contemplam a canalização de 14,4 km do rio Baquirivu, instalação de parque linear em toda a sua extensão e uma ciclovia que irá da estação da CPTM até o limite com a cidade de Arujá, com cerca de 20 km, implantação de áreas de recreação e esporte com iluminação pública sustentável, entre outras melhorias.

“Nossa administração, desde 2017, quando assumiu a cidade de Guarulhos, trabalha para fazer o município progredir sem esquecer as ações sustentáveis e o respeito ao meio ambiente. Vamos continuar dessa forma”, concluiu Guti.