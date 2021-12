Banco do Brasil deixará de receber contas da Sabesp no atendimento pessoal

Os caixas de atendimento pessoal das agências do Banco do Brasil vão deixar de receber o pagamento de contas de água da Sabesp a partir de janeiro de 2022. O encerramento do atendimento conhecido como Canal Balcão se deve à queda na procura por esse tipo de serviço, substituído gradativamente pelos meios eletrônicos de pagamento. Os clientes da Sabesp já estão sendo informados nas agências do Banco do Brasil que o atendimento no caixa não será mais possível após a virada do ano.

A partir de janeiro, os clientes poderão fazer o pagamento das contas pela internet, pelos caixas de autoatendimento dos bancos ou pelo débito automático em conta corrente. Outra opção é utilizar as carteiras digitais por meio dos aplicativos para celular. As contas da Sabesp podem ser pagas pelo AgZero, do Banco Safra; pelo PicPay, do Banco Original; ou pelo iti, do Itaú. Para a operação em uma dessas carteiras digitais, o cliente precisa baixar o aplicativo e seguir as instruções para fazer o cadastro, não sendo necessário ser correntista desses bancos.

O fim do atendimento de balcão vem ocorrendo no decorrer dos anos, na medida em que aumenta a popularidade dos meios eletrônicos de pagamento e em virtude das mudanças nas relações dos bancos com os clientes.

Os clientes da Sabesp podem esclarecer dúvidas sobre o assunto pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 e Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Pelo site, o cliente também pode fazer o cadastro para pagamento da conta pelo débito automático em conta corrente.