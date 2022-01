Prefeitura abre processo seletivo de estágio para atuação nas escolas da rede municipal

A Prefeitura de Guarulhos abrirá nesta sexta-feira (07) o processo seletivo online de estágio para atuação nas escolas da rede municipal. Poderão participar, a partir do segundo semestre deste ano, os estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação em pedagogia. A iniciativa acontece por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet até as 12h do dia 17 janeiro. Para se candidatar o candidato deverá acessar o site www.ciee.org.br e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos no edital publicado no Diário Oficial do dia 17 de dezembro de 2021, pág. 23, disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1547435635.pdf.

A classificação definitiva do processo seletivo está prevista para ser divulgada no dia 4 de fevereiro no site do CIEE e no Diário Oficial de Guarulhos.

O estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante regularmente matriculado em instituição pública ou privada de ensino o exercício de atividades correlatas à sua formação profissional, em complementação aos conhecimentos teóricos recebidos.