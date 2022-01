Versão online do carnê do IPTU congelado já pode ser consultada no site da Prefeitura

O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Guarulhos já está disponível para impressão no site da Prefeitura e pode ser acessado por meio do link http://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/. O valor do tributo segue congelado desde 2017 e assim permanecerá até 2024 para aqueles que mantêm o pagamento em dia.

O pagamento integral do IPTU por meio da parcela única, também disponível no site da Secretaria da Fazenda, poderá ser realizado até a data de vencimento da primeira parcela e tem 10% de desconto.

Em dezembro último a Câmara Municipal aprovou o congelamento do valor do IPTU até 2024 para os adimplentes. Desta forma, o munícipe que pagava R$ 1 mil em 2017 receberá um carnê com o mesmo valor neste ano. Levando-se em consideração a inflação acumulada nos últimos cinco anos, esse munícipe iria pagar R$ 1.285 em 2022 caso tivessem sido aplicados aumentos. Já o morador da cidade de São Paulo, por exemplo, receberá um boleto reajustado pela inflação, que deverá ultrapassar 10% em 2021 de acordo com o IBGE.

Desta forma, aquele que possui uma residência em Guarulhos economizará, apenas em 2022, o equivalente a R$ 285, mas não só. Se forem levados em consideração os aumentos que deixaram de ser aplicados entre 2017 e 2022, o munícipe já economizou R$ 661. Com o congelamento previsto para os próximos três anos, a economia do guarulhense subirá progressivamente.