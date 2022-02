Carnaval é tema de atividades para crianças no Zoológico de Guarulhos

O Clima de festa do carnaval já chegou ao Zoológico de Guarulhos. Nesta quinta-feira (24) as crianças que estiveram no parque participaram de oficinas de pintura de máscaras seguidas por conversa sobre o papel do zoo na preservação das espécies e ainda presenciaram os leões, as antas e as araras, recebendo enriquecimento ambiental temático.

Para completar a festa, parte da equipe se fantasiou e circulou pelo parque cantando e tocando marchinha especialmente composta para a ocasião. “Estou achando muito legal. Por mais simples que seja, é uma oportunidade de aprendizado e de diversão para as crianças longe do celular e do computador”, disse Tatiane Alves da Silva, mãe de Arthur Alves da Silva, de três anos, e de Alice Alves da Silva, de nove. O trio participava de excursão ao zoo promovida pelo CEU Uirapuru.

O Zoológico de Guarulhos vai funcionar normalmente neste sábado (26), domingo (27) e também na segunda, terça e quarta-feira, dias 28, 1º e 2, das 9h às 16h30. O parque oferece área de piquenique e parquinho infantil. Uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios durante toda a permanência no local. Entrada e estacionamento gratuitos. Endereço: rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França.