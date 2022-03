Prefeitura promove atividades no Dia Internacional da Mulher no Bosque Maia

Mulheres e crianças atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sítio dos Morros participaram de oficinas e palestras em celebração ao Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira (8) no Bosque Maia. O objetivo da ação foi integrar as usuárias da unidade, compartilhar conhecimentos sobre o cultivo de plantas e a preservação do meio ambiente e proporcionar um dia de lazer.

As visitantes foram recepcionadas no Orquidário Municipal, onde estão abrigados mais de 3 mil exemplares de orquídeas. Foram apresentadas às mulheres diversas espécies e suas propriedades e elas conheceram os cuidados específicos com as orquídeas e curiosidades sobre a forma de cultivo. Em seguida foram ao minhocário do Viveiro Educador e foram ensinadas a fazer uma composteira para transformar sobras de alimentos em adubo orgânico.

As participantes conheceram ainda o jardim de cultivo de ervas e temperos aromáticos e participaram de uma breve palestra sobre os animais que habitam o Bosque Maia.

Terrário

O ensinamento de técnicas de elaboração de um terrário também foi tema das atividades. O método consiste na arte de se fazer um minijardim em recipientes reaproveitados de vidro que reproduzem as condições ideais para um ambiente em que as plantas possam crescer.

No final do dia as visitantes receberam uma muda de hortelã crescida no Viveiro Educador.