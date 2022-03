Cras Santos Dumont receberá ação social em 9 de abril

Os moradores da região do Parque Santos Dumont poderão participar no próximo dia 9 de abril da Ação Social de Cidadania, evento organizado pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS). A ação ocorrerá das 9h às 15h e contará com diversos serviços, tanto municipais quanto de parceiros, que serão gratuitos.

Para o secretário Fábio Cavalcante, essas ações são importantes para que o público possa usufruir diversos serviços em um só local. “Por vezes a pessoa precisa resolver uma série de pendências ou tirar dúvidas, mas não tem tempo de ir aos locais necessários. Com esses eventos, tudo está concentrado em um só espaço, facilitando o processo”, disse.

Confira a lista de serviços oferecidos

– Solicitação de serviço da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão;

– Sabesp: solicitação de tarifa social e outras demandas;

– Van do CadÚnico: inscrição e atualização de Cadastro Único / solicitação de Carteira do Idoso / inscrição no Identidade Jovem;

– EDP: solicitação de tarifa social e outras demandas;

– Título de eleitor: solicitação e regularização;

– Inscrição e regularização de CPF;

– Junta militar: alistamento;

– Asbrad: atendimento jurídico sobre os direitos da mulher;

– Ciet: orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital / inscrição para inclusão em processos de empregabilidade;

– Orientação e solicitação do BPC/Loas;

– Inscrição em programas habitacionais;

– Solicitação de certidões de nascimento e outras;

– Inscrição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); atividades de socialização e cidadania para adolescentes em contraturno escolar;

– Inscrição para jovem aprendiz (CIEE);

– Inscrição para o programa Cuidando;

– Teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C;

– Testes de glicemia, orientação psicológica e nutricional (UNG).

Serviço

Ação Social de Cidadania no Cras Santos Dumont (rua Adalberto Bellini, 214, Jardim Bananal)

Dia 9 de abril, das 9h às 15h