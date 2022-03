Projeto de Guarulhos fica em 2º lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

O projeto MOBFOG – Mostra Brasileira de Foguetes: Uma Jornada Científica Através da Construção de Foguetes de Garrafa PET, desenvolvido em Guarulhos por alunos da Escola Estadual Professor Celso Piva, levou o segundo lugar de destaque no prêmio Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência (SBPC), da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Eles garantiram a vaga na final por meio da participação na Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg) 2021, um dos quadros da Semana do Conhecimento, evento de divulgação científica organizado pela Prefeitura de Guarulhos.

“Representar a cidade foi muito emocionante. Nós choramos de alegria”, disse Matheus Rocha Pardinho, um dos integrantes do time. Ele lembra do nervosismo ao ouvir dos orientadores Kleber Nogueira e Marcos Roberto Paglione que a participação na feira era algo grandioso e que exigiria o máximo dos alunos. “A todo momento nós acreditamos, sabíamos que tínhamos dado o nosso melhor. Quando o apresentador disse ‘esse prêmio vai para a cidade de Guarulhos’ foi muito emocionante, mas a ficha não caiu”, completou.

Além de Pardinho, também fazem parte do time vencedor Marcos Vinicius Ribeiro Borges e Marco Aurélio de Souza Félix, com orientação dos professores Nogueira e Paglione. Para Nogueira, ver o empenho e o esforço dos alunos em trabalhar como uma equipe e aprofundar seus conhecimentos é gratificante e quebra o estigma de que a escola pública não oferece educação de qualidade. “Os alunos foram formidáveis e temos certeza de que estamos no caminho certo. Pudemos ver também que a Prefeitura de Guarulhos se importa e trabalha pela promoção da ciência e do desenvolvimento tecnológico dentro da cidade”, comemorou.

O que é a Febrace?

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil.