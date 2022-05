Projeto Comunidade Segura realiza seu primeiro evento de boxe em São Paulo

No próximo domingo (29) será realizado o Primeiro Torneio de Boxe do Projeto Comunidade Segura, na comunidade de Savoy, na zona leste de São Paulo. O evento é coordenado pela Luta Pela Paz, organização global criada em 2000 e que tem entre seus objetivos dar suporte a jovens para desenvolvimento de seu potencial através de programas integrados, entre eles o esporte.

O torneio acontecerá em ringue montado na Quadra de Futebol da Transpetro no Parque Savoy, e além das competições, terá também apresentações musicais. A ação faz parte do projeto Comunidade Segura, que tem o apoio da Petrobras.

Com o lema “Campeões na vida e no ringue”, o torneio terá 20 lutas com a participação de 30 alunos do projeto Comunidade Segura, de São Paulo, e contará com a presença de cinco jovens do projeto Maré Unida, do Rio de Janeiro (também apoiado pela Petrobras), com idades entre seis e 17 anos.

Participará do evento o ex-atleta da seleção brasileira da modalidade, Roberto Custódio, que descobriu o esporte através da Luta pela Paz, no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, onde hoje é coordenador esportivo.

Para abrir as atividades, haverá uma apresentação de muay thai, luta que também é oferecida no projeto. De acordo com Ednei Ferreira Santos, o Pernilongo, professor de boxe do projeto em São Paulo, a exibição vai ser uma boa oportunidade para as crianças e jovens mostrarem sua evolução no esporte, divulgar a modalidade, bem como apresentar o projeto, voltado para crianças e adolescentes.

No dia do evento, haverá também inscrições no local para curso de qualificação – Administração e Vendas – e atividades esportivas – boxe, muay thai, futebol e capoeira.

O projeto Comunidade Segura trabalha a partir de três eixos estratégicos: mobilização, formação e atendimento, visando promover o fortalecimento de diferentes atores sociais dos territórios. O primeiro eixo trabalha a sensibilização sobre os fatores que tornam uma comunidade segura, enquanto o segundo, atua por meio de treinamentos, mentoria e trocas de conhecimento. No eixo atendimento o foco é em programas de desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

Fruto de parceria da Luta Pela Paz com a Petrobras, a iniciativa envolve ações voltadas para o desenvolvimento de jovens e crianças nas comunidades Nova Savoy, zona leste de São Paulo, e Jardim Centenário e Parque São Miguel, em Guarulhos.

Serviço:

Torneio de Boxe Comunidade Segura

Local: Quadra de Futebol – Rio Vermelho

Rua João Marques Mendes, Parque Savoy – São Paulo

Dia: 29 de maio

Horário: 10h às 14h