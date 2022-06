Maio Amarelo promoveu 25 ações e levou informações sobre segurança no trânsito a 800 mil pessoas

Realizada entre os dias 4 e 30 de maio pela Prefeitura, a programação do movimento Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas promoveu 25 ações em Guarulhos. Essas atividades levaram conscientização sobre o alto número de acidentes e de óbitos no trânsito, bem como a importância do respeito à legislação pertinente ao tema, a cerca de 230 mil pessoas de forma direta e a outras 800 mil indiretamente.

A agenda, que contou atividades presenciais, como palestras, cursos de capacitação, ações lúdico-educativas em bares, avenidas e passarelas, blitze da Lei Seca, distribuição de materiais informativos e de segurança, como antenas corta-fio, vídeos e posts nas redes sociais, entre outras, foi direcionada a todos os públicos usuários do trânsito, mas com atenção especial aos mais vulneráveis, que são os motociclistas, os pedestres e os ciclistas, de acordo com dados do Infosiga São Paulo e do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos.

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, comentou o resultado do movimento. “Graças ao empenho da equipe da secretaria e também ao apoio de parceiros, Guarulhos concluiu mais uma participação nesse importante movimento de conscientização sobre segurança no trânsito, que acontece simultaneamente em centenas de cidades de vários países. Com certeza conseguimos levar informações importantes a muitas pessoas e com isso evitar acidentes, óbitos e sequelas”, disse.

Em Guarulhos o Maio Amarelo é coordenado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana com o apoio das secretarias da Saúde e para Assuntos de Segurança Pública, da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Militar, Civil e rodoviária Federal e Estadual. Mais informações em maioamarelo.com.